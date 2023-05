Skygazing in vigna a Milo

Orario non disponibile

Quando Dal 28/05/2023 al 28/05/2023 Orario non disponibile

Torna il format per scoprire la bellezza del Cielo e godere della cultura del vino: il progetto 'skygazing in vigna' nasce con la voglia di far scoprire il cielo attraverso l'osservazione ad occhio nudo delle principali stelle e costellazioni, con un affascinante racconto tra miti e curiosità celesti. Il tutto passeggiando tra i magnifici vigneti dell'Etna.

La seconda data del 2023 si svolgerà ancora a Milo (CT), in Contrada Rinazzo, nella parte orientale del vulcano Etna. A circa 650 metri di altezza, con una vista mozzafiato sull'Etna (Est) e su parte della costa ionica, la location ‘Get Your Etna’ diventerà per una notte una sorta di osservatorio astronomico.

A raccontare del Cielo ci sarà Andrea Orlando, astrofisico (PhD) e divulgatore, che da anni sceglie mete lontane dalle città per far conoscere le meraviglie del firmamento.

Dopo la registrazione iniziale con i partecipanti (ore 19:30), inizierà la cena a buffet 'profumi dell'Etna' (ore 20) realizzata con prodotti provenienti dall’orto biologico della tenuta.

Il costo dell'esperienza è di euro 65,00 a persona (adulti). I posti sono limitati.