Ghost Tour - Passeggiate nel Mistero a Catania

Un nuovo itinerario ricco di storie sui fantasmi che popolano la città, leggende e misteri, saranno svelati attraverso una passeggiata nel cuore del centro storico di Catania.

A cura di Maria Grazia Attanasi, guida turistica e storica, con la narrazione del giornalista e scrittore Gian Luca Marino, specializzato in itinerari misteriosi, in collaborazione con Associazione Panorama Sicilia.

Fantasmi, case e luoghi infestati, leggende, episodi e testimonianze al limite dell’incredibile. Catania è una città misteriosa che riserva molte sorprese per gli amanti del genere.

Quando? Venerdì 19 aprile partenza ore 20:30 ritrovo ore 20:15. Sabato 20 aprile partenza 21:30 ritrovo 21:15. Punto di ritrovo dei partecipanti: Bastione degli Infetti.

Luogo di conclusione del tour: via Crociferi. Itinerario: Bastione degli Infetti, Piazza Dante, Collina di Monte Vergine, Vicolo Maura, Terme della Rotonda, Via Mecca, Via Crociferi. Durata: circa due ore, munirsi di scarpe comode e abbigliamento da passeggio.

Prezzo: 12 euro a persona. Numero massimo di partecipanti: 35 persone. Prenotazione obbligatoria via E-mail a passeggiatenelmisterocatania@gmail.com oppure inviando un messaggio su whatsapp ai numeri: 3463648778 Gian Luca, 3490066309 Maria Grazia.