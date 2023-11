L’associazione "Guardastelle" torna a teatro con un nuovo spettacolo: "Giallo, la custode delle api"

I "Guardastelle" tornano a teatro: “Giallo, la custode delle api” è il terzo spettacolo della trilogia dei Colori dell’Associazione di Paolo Filippini.

Dopo i successi di "Blu e Rosso", il prossimo 15 dicembre, al teatro Ambasciatori di Catania, andrà in scena "Giallo". La storia, dai tratti onirici e fiabeschi, racconta di un intreccio di vite, invischiate nelle abitudini insane della società odierna, che trovano l’energia della rinascita nella purezza di una bambina che ricerca la sua felicità, in un tempo scandito dal ronzio delle api dorate.

Quello che i Guardastelle raccontano, con la trilogia dei colori, è un cammino di crescita personale e collettiva, che parte dal profondo Blu in cui trovare sé stessi, procede per il filo Rosso che ci fa incontrare l’altro nello stupore della bellezza della diversità, e ci conduce verso il sogno Giallo oro di un “noi”, dentro cui si comprende la ricchezza della comunità. Un appuntamento tanto atteso dal pubblico dell’associazione che, per la curiosità, ha reso lo spettacolo sold out a un mese dal debutto.