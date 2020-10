Giallo interattivo 'Bloody Carillon'

SABATO 31 OTTOBRE ORE 21.00. HALLOWEEN A TEATRO Con il Giallo Teatrale Interattivo "Bloody Carillon". Uno spettacolo misterioso, inquietante, per spettatori dotati di intuito, spirito di osservazione e voglia di svelare i clamorosi intrighi di una trama in pieno stile Halloween. Non abbiate paura, lo spaventoso carillon di Lenina vi aspetta. Lo spettacolo, l'interrogatorio condotto dal pubblico e dopo l'indagine vi offriamo un primo piatto e vino (rigorosamente rosso) per concludere una serata ricca di mistero! L'evento avrà luogo nel rispetto delle norme anti Covid 19. Info e prenotazioni ☎️0952163275 📱 3927987593. Sala De Curtis via Duca degli Abruzzi 6 a, Catania. Con: Alessia Grancagnolo Giovanni Grancagnolo, Ambra Ferrara, Gaetano Naselli, Andrea Schillirò, Alessia Consoli, Martina Yvonne. Fonica e luci Alessandro Musumeci.