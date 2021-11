Giallo interattivo 'Bloody Carillon'

Ritorna a grande richiesta: "BLOODY CARRILON". Giallo teatrale interattivo in stile horror, uno spettacolo rivolto a spettatori dotati di intuito, spirito di osservazione e voglia di svelare i misteriosi intrighi di una trama inquietante! Non abbiate paura, lo spaventoso carillon di Lenina vi aspetta. Uno spettacolo intrigante, seguito dall'interrogatorio condotto dal pubblico e dopo l'indagine un primo piatto e vino -rigorosamente rosso- per concludere una serata ricca di mistero. Vi aspettiamo nel nostro esclusivo Teatro bistrot per trascorrere serate uniche ed originali. Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6/A Catania. Botteghino aperto tutti giorni ore 16/20. Info 095 2163275 o 3927987593.