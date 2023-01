Giallo interattivo 'Mezzogiorno ed un quarto di fuoco' alla Sala De Curtis

Giallo western interattivo alla Sala De Curtis dal titolo "Mezzogiorno e un quarto di fuoco". Uno spettacolo che vi porterà lontano, precisamente in uno sgangherato Saloon di Pican Hill. In compagnia di cowboys e pistoleros, supereremo le frontiere del Cabaret, del Giallo, della Commedia, sconfinando in nuovo genere di spettacolo. In coppia o in squadra venite a divertirvi e ad indagare.

Spettacolo+Gioco+Duetto di primi+vino (Catering Quaranta) Ticket €25. Biglietti in prevendita online: https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1945635&set=T&car=&ide=2131.Biglietti in prevendita al botteghino. Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6-A Catania. Info 095-2163275 o 392/7987593.