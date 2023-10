Giornata dell'Ascolto - Open Day nei consultori familiari

Il 21 ottobre, in occasione della Giornata internazionale dell’Ascolto, l’Asp di Catania promuove l’Open day nei Consultori familiari per parlare dell’ascolto come un’opportunità di sviluppo e cambiamento personale e sociale.

L’iniziativa, organizzata dall’UOC Coordinamento Territoriale Materno Infantile, in sinergia con le Unità Operative di Servizio di Psicologia e Servizio Sociale professionale, rientra fra le attività programmate nell’ambito del Progetto regionale “Trust your body and follow me - Ascolta il tuo corpo e seguimi”.

Gli Open day sono rivolti ai giovani dai 14 ai 18 anni, alunni degli Istituti Superiori della provincia, e si svolgeranno presso i Consultori Familiari di Acireale, Biancavilla, Caltagirone e Pedara, e presso tre Consultori Familiari di Catania (Viale Fleming, Librino e Picanello).

Il programma della giornata prevede, presso ciascuna sede consultoriale: ore 9.00, il benvenuto e la presentazione del Progetto regionale “Trust your body and follow me - Ascolta il tuo corpo e seguimi”; ore 9.30, l’introduzione alla Giornata mondiale dell’Ascolto, ore 10.00, la proiezione di Video Mashup e il dibattito con gli studenti.