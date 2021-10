Giornata bio dell'Etna

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appuntamento a la 'Caldera' domenica 24 ottobre 2021 a partire dalle ore 10.00. Passeggiate esplorative sul nostro cratere + Lezione di yoga (facoltativa al costo di 10 euro) + Brunch completo con prodotti bio di stagione + Immersione di meditazione e respiro nel bosco. Sarete accolti in una baita immersa nel verde. Un rinfresco di benvenuto per tutti e dopo potrete rilassarvi ascoltando il suono della natura e respirare l'aria fresca e pura.



Ore 10.30 Accoglienza e presentazione evento. Conoscenza del posto.

Ore 11.15 Lezione di yoga (facoltativa) con la maestra Tiziana Shakti e la sua pratica di connessione tra corpo e anima. Per gli altri: passeggiata guidata sul cratere attiguo con raccolta castagne e frutta

Ore 13.00 Bio Brunch con cibo di stagione curato dal nostro cuoco Francesco



Ore 17.00 Chiusura evento e saluti

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...