Giornata di raccolta di erbe spontanee commestibili - propedeutica al V corso di fitoalimurgia - domenica 14 gennaio. L’associazione “Etna e Dintorni” organizza un mini trekking con raccolta di erbe spontanee mangerecce aperta a tutti.

Durante il mini trekking in natura, la Docente, esperta etnobotanica, insieme ai partecipanti, raccoglierà le piante commestibili che dopo essere state mondate con particolari tecniche, diventeranno il nostro pranzo, che consumeremo tutti insieme in un casale di campagna; non mancherà il buon pane di casa, il vino e l'ottimo olio bio, oltre ad altri prodotti della terra.

E’ un occasione per conoscere meglio proprietà e caratteristiche delle piante nel loro ambiente naturale. La raccolta costituisce la giornata pratica introduttiva del 5° corso di fitoalimurgia – prova libera aperta a tutti, durante la quale si potrà decidere di aderire al corso. Il corso si terrà da lunedì 15 gennaio e conta di 6 lezioni teoriche e una ulteriore uscita pratica.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare e informazioni mail info@etnaedintorni.it – solo info al 3471902220 (NO SMS – ore 9-13; 16-20). Ora e luogo di appuntamento: sarà comunicato al momento della prenotazione.