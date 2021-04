Giornata mondiale del libro 2021 - Incontro online

Una performance teatrale totalmente inedita è l’omaggio di Nuova Acropoli in occasione della Giornata Mondiale del libro, che non poteva non essere dedicata al sommo poeta Dante Alighieri nel 700esimo anno dalla sua morte. Per l’occasione i cantastorie tornano tra noi e, con la loro particolare modalità narrativa, ci trascinano in un non-tempo, in cui l’antico ed il moderno si fondono e fanno emergere quei valori che, cantati 700 anni fa, sono tutt’oggi attuali, perché costituiscono l’essenza dell’uomo di sempre. Dante passa il “testimone” ai giovani permettendo loro di uscire… a riveder le stelle. Appuntamento il 23 aprile ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook Cavallotto Librerie. Per INFO: cell. 380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it – www.nuovaacropoli.it.