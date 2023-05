Giornata mondiale della diversità culturale: 'Il Bello, Buono e Giusto nella letteratura'

Per il primo anno Nuova Acropoli Catania celebra, attraverso un incontro culturale, la Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo sabato 20 maggio alla Mondadori Bookstore (via Gabriele D’annunzio, 115) alle ore 18:00.

L’UNESCO ha indetto questa giornata il 21 Maggio 2002 per comprendere quanto sia importante il valore della diversità culturale e quanto il dialogo possa arricchire e portare all’incontro tra uomini e donne di differenti culture. Sappiamo che le differenze, a seconda di come le viviamo individualmente e in società, possono essere possibilità o limite.

Scopo delle condivisioni, delle riflessioni e dei temi che si trattano durante questa giornata è proprio far emergere la bellezza delle differenze tramite il confronto. È sempre stato necessario, e lo è ancora oggi in modo importante, abbattere le distanze e gli scontri che possono nascere dalle diversità culturali in grande e di pensiero nel piccolo.

Tramite il confronto, possiamo arricchirci gli uni e gli altri di nuovi punti di vista e prospettive. Questo ci permette di conoscere l’altro piuttosto che considerarlo estraneo e condividere con lui le nostre esperienze o il nostro bagaglio personale e culturale che, è naturale, è differente non solo da cultura a cultura, ma anche da persona a persona.

Diventa necessario promuovere l’unicità della singolarità in un contesto plurale di apertura ed espansione, ricercando insieme ciò che accomuna l’Umanità. Scopriremo, attraverso una conferenza a tre voci, come gli archetipi platonici del Bello, Buono e Giusto hanno ispirato tre personaggi illustri: Gibran, Tolkien, Gandhi.

Personaggi che attraverso la ricerca di se stessi sono stati promotori di questi archetipi e, tramite i loro scritti, li hanno trasmessi e ne hanno permesso la conoscenza. Tre figure diverse fra loro, ma che hanno indagato con passione Idee che si legano e che possono aiutarci nel quotidiano, arricchendo la nostra esperienza.

Le tre voci dei volontari dell’associazione saranno quelle di Luis Martin Iacono, Ylenia Palamito e Luca Pappalardo, appassionati di letteratura e Filosofia Attiva.

I partecipanti saranno invitati alla condivisione, ad immergersi nelle riflessioni e condivisioni tra gli aforismi, gli scritti e le immagini dei tre personaggi. Per info: https://www.nuovaacropoli.it/. Cellulare: 380 3305167. E-mail: catania@nuovaacropoli.it.