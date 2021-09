XVII Giornata Nazionale ABIO a Catania

Sabato 25 settembre i volontari ABIO torneranno nelle principali piazze delle città dove svolgono il loro servizio. Ai banchetti sarà possibile incontrarli, farsi raccontare le loro esperienze, sapere cosa e come hanno affrontato in questi ultimi mesi. E sarà possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere; il simbolo della Giornata!

A Catania si potranno incontrare i volontari ABIO in: - Piazza Ettore Majorana (ex Piazza Vittorio Emanuele – via Umberto) - Centro Commerciale “Le Zagare” (San Giovanni la Punta)

Ma non solo. Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, sarà possibile conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org. Dal 10 settembre al 10 ottobre si potranno incontrare virtualmente i volontari ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le donazioni e le attività #ABIOadistanza realizzate per tenere compagnia in ospedale - da remoto - ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie. Inoltre, sarà possibile prenotare le pere e scegliere di devolvere la propria donazione ad ABIO Catania), ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere.

Scopri le piazze dove poter incontrare i volontari ABIO e tutti i modi per aderire alla Diciassettesima Giornata Nazionale ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org. Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi.