Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. La prossima domenica 22 maggio, infatti, torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XII edizione. Luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini siciliani saranno visitabili gratuitamente, per immergersi in un patrimonio che deve costituire il perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese.

Tra le dimore siciliane che aprono al pubblico, si sottolinea in particolare il Salone degli Specchi del Palazzo Spadaro Libertini che conserva uno dei pochi esemplari esistenti in case private italiane di Gran Coda Pleyel Wolff databile 1860 circa perfettamente restaurato, su cui ha suonato anche Richard Wagner.

In particolare, si segnala che quest’anno la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche si svolge in concomitanza con Buongiorno Ceramica, manifestazione su scala nazionale che si terrà il 21 e 22 maggio: chi visiterà i Saloni di Rappresentanza di Palazzo Spadaro Libertini a Caltagirone potrà trovarvi esposte opere di Maestri ceramisti locali, in quanto la proprietaria Lara Gravina di Belmonte Beaumont ha deciso di accogliere "il bello nel bello" rendendo così omaggio alla ceramica di Caltagirone, famosa in tutto il mondo, all'interno dei propri fastosi saloni.