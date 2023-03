'Giornata del Profumo' all'Orto Botanico di Catania

Prezzo non disponibile

Martedì 21 marzo alle 16,30, all'Orto Botanico (ingresso da via Antonino Longo, 19), in occasione della Giornata del Profumo 2023 fissata per l’equinozio di primavera, è previsto l'evento "Il profumo dell'amore - Le sfaccettature del sentimento amoroso ed il loro profumo nelle Metamorfosi di Ovidio.

Antonio Alessandria intratterrà il pubblico con un percorso olfattivo ed emozionale attraverso le sue profumazioni originali che evocano ricordi d’infanzia, memorie individuali e condivise, sensazioni di calore familiare e bellezza. I momenti teatrali sono ispirati ad alcune pagine tratte dalle “Metamorfosi” di Ovidio, e racconteranno varie sfaccettature dell’amore: quello perduto e anelato per l’eternità di Orfeo ed Euridice, quello peccaminoso di Mirra e Cinira, quello dolce e romantico di Bauci e Filemone.

Con il regista e attore Raffaele Furno reciteranno Christine Righi, Mario Rocca, Mariachiara Signorello. L'evento è a cura di Giuseppe Siracusa, responsabile della promozione e progettazione aree espositive e museali dell’Orto Botanico.