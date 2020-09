Giornata dell'udito

Evento organizzato da Parentage - Studio Psicopedagogico e Ascoltiamo soluzioni per l'udito. Attraverso il centro acustico Ascoltiamo e i suoi dottori specialisti abilitati in tecniche audioprotesiche, avrete la possibilità di effettuare un controllo completo e gratuito dell’udito. Il controllo prevede diversi test che effettuerai in assoluta sicurezza, al fine di prevenire od eventualmente intervenire qualora si riscontrasse un calo uditivo. Ti informiamo inoltre, che la visita avverrà presso la nostra sede operativa sita in Via Pasubio 33, giorno 4 Settembre previo appuntamento.