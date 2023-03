Giornate FAI di Primavera - Emozioni e racconti del grand tour a Catania e provincia

Un tuffo tra i racconti del Grand Tour: con le Giornate FAI di Primavera, sabato 25 e domenica 26 marzo, è tempo di visitare le meraviglie amate dai grandi viaggiatori e viaggianti del passato. Vedere, conoscere, scoprire, approfondire. E di tutto dissertare. Era questo l’approccio di chi, nei secoli scorsi, ripercorreva le tappe della storia e dell’arte, attraverso la rotta delle emozioni. E sarà così anche per coloro che potranno scoprire i tesori del territorio attraverso i ciceroni del Fondo Ambiente Italiano, che rinnova l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

I TESORI DA VISITARE A CURA DI DELEGAZIONE FAI CATANIA

CHIESA DI SAN MARTINO DEI BIANCHI (via V. Emanuele II, 189) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) - La Chiesa fu edificata nel Settecento ad opera dell'architetto Stefano Ittar su commissione della Nobile Arciconfraternita dei Bianchi. La visita in Giornata FAI, oltre ad approfondire storia e architettura, si soffermerà sul racconto dei protagonisti di una delle stagioni più floride della città. Sarà anche presente l'orchestra d'archi costituita dagli alunni del Liceo Musicale A. Musco;, che offrirà un concerto di musica classica, il 25 Marzo dalle ore 16,00.

CASTELLO URSINO (piazza Federico di Svevia) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) - La visita sarà incentrata sui seguenti filoni: numismatica e opere di Ittar; pinacoteca e collezione Finocchiaro Aprile (con il supporto di Giuseppa M. Spampinato, laureanda in Beni Culturali); collezione archeologica; esposizione epigrafica; corte interna con i graffiti dei prigionieri. Inoltre, saranno offerti alcuni percorsi a corollario della visita: quello sulle iscrizioni dei carcerati, curato della dott.ssa Alessandra Romeo; sulla cucina medioevale a cura dell'Istituto Wojtyla; una mostra di abiti federiciani a cura di Angelo Butera; una mostra su modelli 3D di pezzi inediti a cura del Liceo Greco ed interventi musicali, il 26 ore 11 e 12.30 curati dall'I.C.Montessori-Mascagni.

GIARDINO DI GOETHE E BALCONATA PALAZZO BISCARI (via Museo Biscari, 4) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) - Attraverso le aperture FAI saranno ripercorse le tappe più importanti: i Ciceroni accompagneranno i visitatori in un suggestivo tour guidato, dove si ripercorrerà la storia di Biscari e si rivivrà la Catania nobiliare tra Settecento e Ottocento, esplorando l'incantevole giardino dove soggiornò anche il grande letterato Johann Wolfgang von Goethe.

PALAZZO SCUDERI (riservato agli iscritti e su prenotazione) / via Gemmellaro, 24 sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) - Palazzo Scuderi di Bonaccorsi apparteneva a Rosario Scuderi, studioso eclettico tra i fondatori dell'Accademia Gioenia. Il palazzo fu progettato dall'architetto Ittar e, nel 1822 iniziarono le operazioni di decoro delle stanze, che comprendono riferimenti alla classicità e ai grandi filosofi e scrittori dell'antichità. Questo bene normalmente non è visitabile perché ancora abitato dai discendenti; l'eccezionalità della visita consiste proprio nella possibilità di rivivere un pezzo della storia di Catania. Il FAI aprirà il palazzo soltanto su prenotazione come bene riservato agli iscritti.

VILLA ARDIZZONE (riservato agli iscritti e solo su prenotazione) / Viale M. Rapisardi 114 sab e dom: 10.00-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00) - La costruzione di Villa Ardizzone risale al primo decennio del 1900. Dichiarata di interesse storico-artistico rilevante dalla Soprintendenza di Catania, costituisce un raro esempio di eclettismo Liberty. Non è aperta al pubblico, se non per eventi culturali e su prenotazione. Durante le giornate FAI, il bene sarà visitabile nella sua interezza: i ciceroni illustreranno la storia della casa e ne descriveranno particolari architettonici, strutturali e decorativi.

PALAZZO SAN GIULIANO (piazza Università, 16) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) - Questa residenza aristocratica, che per decenni venne considerata dai catanesi “la reggia di Catania” per aver accolto i Reali in visita da tutto il mondo, oggi è sede amministrativa dell'Università di Catania. In occasione della sola giornata del sabato 25 Marzo e solo per gli iscritti FAI sarà possibile visitare alla fine del tour a cura dei Ciceroni la storica gioielleria Avolio, posta nell'angolo nord-ovest di piazza Università. La visita, che si svolgerà in coda al normale giro, seguirà gli orari di apertura del sito in gruppi di iscritti FAI di non oltre 10 persone.

CHIESA DELLA BADIA DI S. AGATA (via V. Emanuele II, 2) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) - Uno dei principali monumenti barocchi della città, opera di Vaccarini. Oltre alla visita guidata, si potrà vedere la mostra L'occhio del Grand Tour su Catania. Le immagini della Città nei viaggiatori del Settecento e Ottocento, a cura di Arcidiocesi di Catania, Chiesa della Badia di Sant'Agata, Associazioni Culturali CENACUM e G.A.I. Amenanos. L'esposizione è ricca di immagini, acquerelli, incisioni, elaborati da pittori come Luigi Mayer e Kniep. Sarà possibile visitare le terrazze mediane e percorrere il camminamento lungo il perimetro della cupola.

CHIESA DELLA SS TRINITÀ (via V. Emanuele II, 346) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) - Uno degli esempi di edilizia sacra tardo barocca più rappresentativa in città, frutto di attente ricerche operate da Francesco Battaglia, uno dei maggiori protagonisti della stagione architettonica settecentesca. Battaglia insieme a Ittar costituirà un sodalizio fondamentale che permetterà di fondere le opere di respiro europeo con quelle isolane. La chiesa offre la possibilità di verificare la commistione stilistica di matrici progettuali differenti, la cui fusione dovette essere apprezzata al tempo della sua edificazione, così come nella contemporaneità.

PASSEGGIATE STORICO LETTERARIE TRA LE PAGINE DI VERGA / VIZZINI - Punto di partenza: sede Comune di Vizzini, piazza Umberto I, Vizzini) sab: 9.30-13.00 / 16.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00) dom: 9.30-13.00 (ultimo ingresso 12.00) - Il percorso partirà dalla Sala Consiliare del Municipio e proseguirà con la visita dell'Immaginario verghiano nel palazzo dei baroni Ventimiglia, toccando i Bassi del Palazzo Costa ex Maggiore di Santa Barbara, con l'esposizione di originali scenografie acesi dell'Opera dei Pupi. Si entrerà poi nel vivo dei Luoghi di Cavalleria Rusticana, l'Osteria del Bacio della Sfida e il gioiellino barocco della chiesa di Santa Teresa. Si concluderà nell'antica sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel 150esimo dalla fondazione. Gli Apprendisti Ciceroni dell'I“G. Verga” insieme ai soci ne racconteranno la storia. A corollario, i gruppi in costume ispirati alle Provincie siciliane e il personale del Servizio Civile in costumi ispirati ai personaggi del Mastro don Gesualdo.

CORTE CAPITANIALE / CALTAGIRONE / riservato agli iscritti (via Duomo, 10 Caltagirone) sab e dom: 9.00-13.00 / 16.00-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - La Corte Capitaniale si erge proprio di rimpetto al Palazzo di città, e al centro di uno dei punti nevralgici della città. Luogo sempre di mostre e di ritrovo, oggi è centro dell'ufficio turistico unificato. Sarà al centro dei visitatori iscritti FAI, i quali attraverso i ciceroni non solo potranno apprezzare le bellezze artistiche, ma anche ascoltare poesie e racconti della vita storica di Caltagirone e passi di alcuni artisti calatini.

PALAZZO LIBERTINI DI SAN MARCO / CALTAGIRONE (via Volta Libertini, Caltagirone) sab e dom: 9.00-13.00 / 16.00-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - Si inserisce nelle più pregiate architetture della città della ceramica, un percorso storico e culturale che non può essere non visitato: dopo gli ultimi restauri e aperture è divenuto un passaggio essenziale per i turisti che visitano la città. All'interno si trovano anche importanti esposizioni di cimeli di grandi personaggi calatini, come Silvio Milazzo e Don Luigi Sturzo.PALAZZO COMUNALE DI CALTAGIRONE (piazza del Municipio, Caltagirone) sab e dom: 9.30-13.00 / 16.00-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - La visita sarà alla scoperta della storia e della grande scalinata così elegante che ben si innesta al continuo mutamento dei tempi. Evento collaterale sarà la presenza di alcuni figuranti del Corteo del Senato Civico, oggi ancora completo nelle sue parti e di grande tradizione storica e folkloristica. Sull'entrata laterale vi sarà l'esposizione di alcune tavole descrittive sulla storia del Senato Civico realizzati da APS VOX e patrocinati dal Comune di Caltagirone.

CARCERE BORBONICO / CALTAGIRONE (via Roma, 10) sab e dom: 9.30-13.00 / 16.00-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - Il Carcere Borbonico viene inserito nelle Giornate in quanto rappresenta un unicum nel suo genere in tutta la Sicilia: la sua bellezza e la sua storia sono parte fondante della cultura calatina, un cimelio di cui la cittadinanza va orgogliosa. All'interno dell'atrio verranno esposte opere che sono conservate negli archivi di città e che vanno ad impreziosire la bellezza e il fascino della storia cittadina e delle esperienze culturali di un territorio ricco di tradizione e cultura.

FUGA DAL FUOCO: PASSEGGIATA TRA “ARTE E CORIANDOLI” / MISTERBIANCO Punto di partenza: piazza della Resistenza (Misterbianco) sab e dom: 9.00-13.00 / 16.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30) - I luoghi dell'itinerario si trovano dislocati al centro del paese, facilmente raggiungibili a piedi. L'incontro è previsto in piazza della Resistenza dove si trovano le Terme Romane per proseguire lungo la via Giordano Bruno per ammirare il panorama dal Poggio dove sorge la Stele. Passando davanti Piano Duca si giunge davanti il Palazzo del Senato, dove si potrà ammirare il Teatro Comunale e le varie sale del Palazzo. Si prosegue nel percorso da via S. Giuseppe che immette in via G. Matteotti dove si trova l'Orologio Solare per proseguire fino al Museo del Carnevale. Sarà occasione per approfondire la cultura storico artistica dei siti, non sempre aperti al pubblico. Lungo il percorso è possibile fermarsi nelle rinomate pasticcerie misterbianchesi.

I TESORI DA VISITARE A CURA DI GRUPPO FAI DI ACIREALE

GIARDINO SEGRETO VILLA PENNISI DI FLORISTELLA / riservato iscritti) (p.zza A. Pennisi 29 Acireale) / sab e dom: 9.30-13.30 /15.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - I visitatori saranno accolti all'ingresso del palazzo che porta al giardino. Saranno poi accompagnati per una passeggiata nei punti più caratteristici di questo storico giardino: la voliera in ferro battuto, un angolo con tavolino e panche in pietra, poi un piccolo vano con colonne per piante delicate in inverno, al gazebo in ferro battuto, alla vasca rotonda con fontanella e poi alla scultura di una imponente Phoenix Reclinata con lo stupefacente profilo dei lunghi e flessibili tronchi che si allungano e si torcono in arditi disegni. Performance teatrali e lettura di brani.

PALAZZO MUNICIPALE DI ACIREALE (piazza Duomo 5, Acireale) sab e dom: 9.30-13.30 / 15.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - All'esterno si potrà ammirare la bellissima facciata tardo barocca composta da una grande balaustra e il grande portale d'ingresso alla cui sommità è posta una grande apertura, anch'essa balconata. Superata la scalinata d'onore, ammireranno le epigrafi dell'atrio che costituiscono una sorta di marmoreo secolare giornale di cronaca cittadina e visiteranno il Museo delle Uniformi. Al piano primo potranno invece ammirare l'affresco Italia, eseguito da Primo Panciroli (Roma, 1875 – Acireale, 1946) nel 1942 nella volta del salone del Consiglio.

PARCO DELLE TERME (via delle Terme 61, Acireale) sab e dom: 9.30-13.30 (ultimo ingresso 13.00) - I visitatori saranno all'ingresso principale del Parco. Saranno poi accompagnati da Apprendisti Ciceroni “itineranti” per una passeggiata nei punti più caratteristici di questo storico giardino. In ogni postazione, i visitatori incontreranno altri Ciceroni che illustreranno loro gli aspetti peculiari del sito e le diverse essenze arboree presenti; oppure giovani studenti che, nelle vesti di artisti, si diletteranno a dipingere e disegnare “en plain air”; studenti narratori che illustreranno curiosità, miti e leggende locali oppure studenti che saranno impegnati in performance teatrali e lettura di brani. Il parco è stato frequentato da artisti e intellettuali del Gran Tour.

SEMINARIO VESCOVILE (via San Martino 4, Acireale) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) - Bene privato aperto grazie alla collaborazione del rettore padre Giovanni Mammino. I visitatori saranno accolti all'ingresso del palazzo per poi recarsi al primo piano per visitare le due stanze del Fondo Antico dove sono collocati i libri donati da alcuni sacerdoti all'inizio della fondazione del Seminario. Il fondo antico è diviso in due stanze: nella prima ci sono le varie sezioni con opere a stampa dal XIX al XX secolo, nei secondi libri in fase di catalogazione. Al secondo piano si visiterà il grande salone e la cappella (vivaci decorazioni delle colonne e alle pitture di F. Patanè).

BIBLIOTECA E PINACOTECA ZELANTEA (via Marchese di Sangiuliano 16, Acireale) sab: 9.30-13.00 - La Biblioteca è aperta regolarmente al pubblico; per la Pinacoteca invece occorre prenotare. Non è la prima volta che questo bene viene aperto ai visitatori per le Giornate FAI; ma quest'anno la scelta è legata a un evento particolare: la mostra “Saru Spina (1856 – 1943). Opere inedite.” Opere mai esposte ne pubblicate, una sezione dedicata alle opere maggiori dell'artista, esposte in permanenza presso la Pinacoteca Zelantea e opere inedite provenienti da collezioni private.

I TESORI DA VISITARE A CURA DI GRUPPO FAI DI GIARRE-RIPOSTO

CASTELLO DEGLI SCHIAVI (via Marina, Fiumefreddo di Sicilia) sab e dom: 10.00-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 18.00) - Raffinata e sontuosa dimora storica che si trova sulla via Marina che congiunge Fiumefreddo di Sicilia a Marina di Cottone. Questa zona fu minuziosamente descritta e dipinta dal pittore e incisore francese Jean- Pierre Houel, uno dei più noti viaggiatori del Grand Tour in Sicilia di fine Settecento. La visita permetterà di scoprire le meraviglie della Corte del Castello, della Chiesa consacrata alla Madonna della Lettera, del magazzino e dell'antica cantina.

I TESORI DA VISITARE A CURA DI GRUPPO FAI ETNA NORD

CHIESETTA DEL PRAINO solo su prenotazione (via Martiri D’Ungheria-Praino, Milo) sab e dom: 9.30-12.30 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 16.30) - La Chiesa aperta al culto fino agli anni ‘60 non è normalmente visitabile per ragioni organizzative. L’apertura prevede una visita guidata fra i vigneti del circondario; la visita alla Chiesa e l'osservazione guidata dei suoi elementi artistico- architettonici. In concomitanza, verranno organizzate degustazioni dell'Etna Bianco Superiore di Milo a cura della Strada del Vino dell'Etna.

CASTAGNO DEI CENTO CAVALLI su prenotazione (via Castagno 100 cavalli 64, Sant’Alfio) sab e dom: 9.30-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso 16.30) - Il Castagno dei Cento Cavalli è un bene protetto da una recinzione chiusa da un cancello, al fine di evitare atti di vandalismo e visitabile in giorni prestabiliti e soprattutto nei fine settimana. Vista l'importanza del bene naturalistico, è comunque visitabile dall'esterno pur non oltrepassando la recinzione. Durante le Giornate FAI si prevedono visite guidate, laboratori di lettura per bambini e corteo in costumi storici dedicato alla regina Giovanna D'Aragona.

ITINERARIO TRA ARTE E CULTURA A BRONTE su prenotazione (via Cardinale de Luca 14) sab e dom: 9.30-18.00 (ultimo ingresso 16.30) - L'itinerario inizia dalla Pinacoteca Sciavarrello in via Cardinale De Luca, ed è occasione per approfondire i principali monumenti della città per poi proseguire alla scoperta della biblioteca del Real Collegio Capizzi. L'itinerario prosegue a piedi dalla biblioteca, lungo il corso Umberto con le chiese del Rosario e di San Giovanni, percorrendo poi la via Matrice si giunge alla chiesa “Madre” la SS Trinità e il percorso si chiude giungendo al Santuario dell'Annunziata. I siti presentano alcune barriere architettoniche, per l'accesso agli edifici del Real collegio Capizzi, della chiesa del Rosario e di San Giovanni, mentre sono accessibili la chiesa della SS. Trinità e il Santuario.

DUCEA DI NELSON solo su prenotazione (Abbazia Santa Maria di Maniace, Bronte) sab e dom: 9.30-18.00 (ultimo ingresso 16.30) - Si potrà visitare un bene architettonico restituito alla fruizione dopo anni di chiusura per lavori di restauri. Il complesso monumentale è costituito da vari ambienti distribuiti intorno ai due cortili interni: l'appartamento signorile, la chiesa di S. Maria di Maniace, il granaio con i resti delle antiche fondamenta delle absidi della chiesa, un ampio giardino ed un grande parco. Il sito presenta alcune barriere architettoniche, in particolare per l'accesso agli edifici (presente un ascensore in attesa di collaudo), mentre sono ben fruibili le aree esterne.

ITINERARIO “RANDAZZO STORIA E ARTE TRA LAVA E TESORI” solo su prenotazione (piazza della Basilica, 5) / sab e dom: 9.30-18.00 (ultimo ingresso 16.30) - Le giornate Fai di primavera danno occasione di ammirare una collezione archeologica molto importante di cui buona parte dei reperti si trova presso importanti istituzioni museali come il Museo archeologico regionale Salinas di Palermo e Archeologico di Siracusa e perfino l'Altes Museum Berlino. Uno dei musei di scienze naturali più ricco della Sicilia orientale; una collezione di pupi siciliani molto antichi di cui una parte è visibile presso il museo Pasqualino di Palermo. Le tre chiese principali della cittadina San Martino, San Nicola e la Basilica di Santa Maria sono dei capolavori che all'interno offrono al visitatore manufatti artistici di grandi pittori e scultori.