Giovanna Magro Trio LIVE al 'Mezzaparola'

Melodie, armonie e colori che danno vita a intrecci sonori e solcano la strada verso un nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Mezzaparola. L'Associazlione MaisonArt è felice di invitarvi al concerto del Giovanna Magro Trio, giovedì 22 dicembre, al Mezzaparola Via Landolina 23 Catania.

Suoneranno per voi: Giovanna Magro, voce, Carlo Alberto Proto, Chitarra, Andrea Liotta, Batteria. Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria Simona MaisonArt +39 338 855 1002, Mezzaparola +39 333 691 3266.

Giovanna Magro e Carlo Alberto Proto collaborano insieme dal 2017. Entrambi hanno frequentato il conservatorio “A. Corelli” di Messina, dove si sono laureati e specializzati rispettivamente in “Canto Jazz” e “Chitarra Jazz” con il massimo dei voti. Insieme si sono esibiti su palchi prestigiosi come il "Teatro Antico" di Taormina (Messina, Italia), il "Sicilia Jazz Festival" (Palermo, Italia), la "Asociación ClasiJazz" (Almería, Spagna), il "Clarence Jazz Club" (Torremolinos, Spagna), il "Gallo Rojo" (Siviglia, Spagna), "International Jazz Festival Johnny Raducanu" (Braila, Romania). In quest'ultima occasione, Giovanna Magro è stata premiata come "Miglior Voce".

Dal 2019 collaborano con il batterista Andrea Liotta, laureato e specializzato presso il conservatorio di Messina, stimato musicista del territorio con il quale vantano una grande sinergia e una grande esperienza su palchi prestigiosi. Il progetto fonde le sensibilità musicali dei due artisti siciliani. Il repertorio spazia dalle grandi canzoni del musical di Broadway, alle sonorità tropicali sudamericane fino ai temi della tradizione italiana, tutti caratterizzati da un'atmosfera intima tipica del duo e tutti da loro arrangiati.