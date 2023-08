“Istoria di Sant’Agata” con Giovanni Sollima

Tra gli eventi delle manifestazioni agostane in onore della Patrona non poteva mancare Istoria di Sant’Agata, un'intensa creazione su musiche di Giovanni Sollima e libretto di Filippo Arriva, tandem collaudato e prestigioso.

La coproduzione del Teatro Massimo Bellini e del Teatro Stabile di Catania era già presentata in prima assoluta in occasione delle celebrazioni agatine dello scorso febbraio. E viene ora riproposta in sinergia con il Comitato per la Festa di Sant'Agata, presieduto da Mariella Gennarino. L’appuntamento è per giovedì 3 agosto 2023 alle ore 21 al Cortile Platamone, nell'ambito di Bellezza Belcanto Bellini, la rassegna estiva del Teatro Massimo Bellini.

Giovanni Sollima, compositore e violoncellista di fama internazionale, firma la partitura sulla quale costruisce un vibrante Oratorio. Il libretto è del rinomato scrittore e giornalista Filippo Arriva, che per i cori in musica si è liberamente rifatto al (quasi) omonimo poema quattrocentesco scritto in “volgare illustre siciliano” dal catanese Antoni d’Oliveri.

È dunque nel segno dell’eccellenza che il Teatro Massimo Bellini e il Teatro Stabile di Catania rendono omaggio alla Santa Patrona riproponendo una coproduzione che annovera un cast di qualità e vede impegnati Orchestra, Coro e Tecnici dell’ente lirico, mentre l’allestimento è dello Stabile. Sul podio Salvatore Percacciolo, regia di Alessandro Idonea, maestro del coro Luigi Petrozziello; voce solista il soprano Chiara Notarnicola; voci recitanti gli attori a Abela, Franz Cantalupo, Salvo Disca, Evelyn Famà, Franco Mirabella, Manuela Ventura.