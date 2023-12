Giovanni Truppi LIVE allo Zò

Torna la grande musica da Z? Centro culture contemporanee di Catania con il concerto del cantautore napoletano Giovanni Truppi il quale, venerdì 8 dicembre, alle 21, con il batterista Marco Buccelli ripropone dal vivo il fortunato album “Il mondo è come te lo metti in testa” nel decennale della sua uscita.

L'evento co-organizzato con il circuito live “Fuori salotto”, sarà un’occasione per rievocare l’esperienza condivisa da Truppi sui palchi di tutta Italia nel 2013 con l'amico batterista e produttore Marco Buccelli, con il quale ha co-scritto e registrato interamente dal vivo l’album adesso uscito per la prima volta in vinile con la distribuzione di Virgin Music Las/Universal Music Italy.

Prima di Truppi e Buccelli, si esibirà sul palco di Zo il cantautore catanese Brando Madonia, il quale chitarra e voce, darà un assaggio dal vivo del prossimo materiale canoro che farà parte del prossimo disco.

Biglietti: € 20,70 più diritti di prevendita. Prevendita on line su https://dice.fm/event/wpo7x-giovanni- truppi-open-act-brando-madonia-8th-dec-z-centro culture-contemporanee-catania-tickets. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.