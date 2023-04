Mostra 'Dalla parola all'immagine'

Villa Ardizzone ospita una mostra dal titolo “Giovanni Verga e Bruno Caruso: dalla parola all’immagine" a cura della professoressa Giuliana Fiori, docente di Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Catania.

L’esposizione presenterà 50 opere uniche del maestro Bruno Caruso (Palermo, 1928- Roma, 2019), nelle quali l’artista interpreta la realtà cruda delle novelle verghiane e le traduce in immagini, dove luce e tenebre si alternano, disvelando le tragiche contraddizioni della vita degli “umili”.

La mostra si propone di illustrare, attraverso le immagini, i motivi fondamentali della narrativa verghiana, già presenti nelle novelle, evidenziare le differenze tra linguaggio verbale e linguaggio visivo e consentire al visitatore di stabilire un dialogo emotivo con le opere, in piena armonia con la poetica dell’artista, per il quale l’arte deve trasformare in immagini i sentimenti, ricomporre le emozioni e proiettarle in una realtà fatta di figure.

Date dal 11 marzo al 21 maggio. Orari: Mar/ven dalle 16.30 alle 20.00. Sab/dom dalle 10 alle 13.30. Lunedì chiusi. Ticket €5 euro. Ridotto per studenti, bambini fino ai 12 anni e over 65 €3.00. Info 3471682121