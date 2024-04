Giovedì 25 aprile, a partire dalle ore 12.00, appuntamento allo 'Zona 3' per l'evento dal titolo '25 Aprile Giradischi in giardino'. Musica in vinile protagonista con i DJ's Salvo Borrelli, Dario Cinasky e Roberto Ferlito. Previsto anche barbecue con grigliata di carne (prevista anche soluzione vegana). Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 348 9700161.