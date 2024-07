Gita in barca a vela: dalla Scogliera ai faraglioni di Acitrezza

Un’esperienza ideale per gli amanti del mare e della stagione estiva. Trascorrerete una giornata in barca a vela partendo dal porto di Catania, ammirando così la caratteristica scogliera di roccia vulcanica fino a raggiungere i faraglioni di Acitrezza.

Verranno previste delle soste bagno dedicate anche ad osservare i luoghi più caratteristici come la Grotta di Ulisse. Per chi vorrà sarà possibile fare snorkeling (attrezzatura propria). Sarà possibile scegliere in base alle disponibilità, un’escursione di mezza giornata o intera giornata.

Nella formula HD mezza giornata sarà previsto un aperitivo a bordo, nel caso sceglieste la formula FD intera giornata verrà servito un aperitivo e un pranzo a bordo. Max 9/10 ospiti a bordo (in base all'imbarcazione disponibile) Carburante incluso nel prezzo. Imbarcazione Sun Odyssey 44 (14 metri).

MEETING POINT Porto di Catania, Via Cardinale Dusmet. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA whatsapp 3928079089 (pagamento anticipato) https://forms.gle/hEbav8zGpBBLQKg48. QUOTA A PERSONA MEZZA GIORNATA con aperitivo a bordo da €67,00, bambini da 4 a 12 anni: €47,00. QUOTA A PERSONA INTERA GIORNATA con pranzo a bordo da €97,00 bambini da 4 a 12 anni: €67,00. Num minimo 6 persone.

Si accettano prenotazioni singole o gruppi precostituiti.

Mezza giornata: Primo Turno: 10.00 - 13.00 Secondo Turno: 13.00 - 16.00 Terzo Turno: 16.00 - 19.00

Intera giornata (6 ore) Partenza ore 10:00 (può variare leggermente secondo accordi specifici) Rientro ore 16.00

Per effettuare la prenotazione è richiesto il pagamento anticipato del 100% dell'importo totale.

Condizioni di fruizione. Gli itinerari e le attività possono subire variazioni dipendenti dalle condizioni meteo-marine, da cause di forza maggiore e dalle disposizioni delle autorità marittime. Il giudizio e le decisioni del comandante, per motivi di sicurezza, sono comunque insindacabili.



Escursioni Barca a Vela – Consigli agli Ospiti Naviganti: Cosa portare con se': crema protettiva solare, teli mare e costumi da bagno. Andando a largo potrebbe alzarsi del vento; avere con voi una giacchetta a vento e cappellino vi potrà essere utile e di conforto. Se vi piace fare snorkeling, non esitate a portarvi a bordo della nostra barca a vela mascherine e pinne. Se temete di poter soffrire il mal di mare, munitevi in anticipo di quanto possa eventualmente alleviare il disturbo durante l’escursione in barca: pillole e/o cerotti antinausea.