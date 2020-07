Gitanes Live At The Boozer In Casita

Evento organizzato da The Boozer e La Casita. "Sicilia Italia Spagna Francia Inghilterra Brasile stati Uniti Messico …..e poi chissà!" È così che si presenta il viaggio a cui vi invita il duo Gitanes per il nuovo appuntamento targato The Boozer e La Casita. Venerdì 31 luglio si riparte per un nuovo percorso musicale da condividere ancora una volta insieme. Al timone Alice Ferlito: Voce e piccoli strumenti ritmici. Sandra Cannì: Chitarra.