Gjmala: 25 aprile tra i dromedari, visita e picnic

Indirizzo non disponibile

Il 25 aprile Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala tra dromedari, tartarughe giganti, marabu’ e tanti altri animali esotici. Il parco sarà visitabile in autonomia nel corso della giornata. Sarà possibile pranzare all'interno del parco dalle 12.00 alle 14.30 con un cestino contenente wrap di pollo, un frutto, un dolce, un succo di frutta e una bottiglietta di acqua, vino e caffè.

INGRESSO: ore 10.00. CHIUSURA PARCO: ore 17.00. ULTIMO INGRESSO: ore 16.00. Quota di partecipazione (solo visita) €10,00 da 2 anni in su.. Visita + Pic nic opzionale €25,00 a persona. Non si possono introdurre cibi o bevande dall'esterno. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://linktr.ee/siciliagaia. INFO 3928079089. Indirizzo Via Ronzini 78, Trecastagni (Ct).