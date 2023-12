Gjmala: il villaggio di Babbo Natale tra i dromedari

Indirizzo non disponibile

In occasione della festività dell'Immacolata concezione, Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala tra dromedari, tartarughe giganti, marabu’ e tanti altri animali esotici. Vi accoglierà un piccolo Villaggio di Babbo Natale per i piccoli dove una delegazione di ELFI provenienti direttamente da Rovaniemi, in Finlandia, Città ufficiale di Babbo Natale, raccoglierà le letterine dei bambini.

ANIMAZIONE - Corsa ai sacchi, trucca bimbi, pesca a sorpresa.

MOSTRA FAUNISTICA - Il parco sarà visitabile in autonomia nel corso della giornata.

PIC NIC - Sarà possibile pranzare all'interno del parco dalle 12.00 alle 14.30 con un cestino contenente un'insalata di farro, 2 sandwich, un frutto e un dolcino, acqua, vino e caffè.

INGRESSO: ore 10.00. CHIUSURA PARCO: ore 16.00. ULTIMO INGRESSO: ore 15.00. Quota di partecipazione €10,00 da 2 anni in su. Pic nic opzionale €15,00.. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://forms.gle/zhRhdu9BbW6ThBf9A. INFO 3928079089. Indirizzo Via Ronzini 78, Trecastagni (Ct).