'Gli antichi segreti delle sorelle Chiaccherino'

Pronti ad andare in scena. Pronti a ripartire in tutta sicurezza. La StagioneTeatrale 20/21 è ai blocchi di partenza. Dal 7 al 14 Novembre 2020 QUELLE DEL BOTTICELLI, Angela Coppola e Francesca Litrico in "Gli Antichi segreti delle SORELLE CHIACCHIERINO". Atto unico dialettale brillantissimo. Con la partecipazione di Andrea Schillirò. Una Commedia esilarante ed al tempo stesso tenera, che vi farà ridere, ridere, ridere e perfino commuovere. Vi ricordiamo che alla Sala de Curtis vengono applicati tutti protocolli vigenti Anticovid 19. Per info ☎️0952163275 📱3927987593. Teatro De Curtis via Duca degli Abruzzi 6/A Catania.