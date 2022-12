Gran Galà di Capodanno al Relais San Giuliano

Il tradizionale appuntamento di fine anno al San Giuliano non tarda a ripetersi. Il 31 dicembre accoglieremo il 2023 in una magica atmosfera tra bellezza, ritmo e buon cibo. Un menù speciale studiato per l’occasione dallo Chef, la ?????? ???? della band Melotones, i cocktail dell'american bar e gli immancabili fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte faranno da cornice alla notte più attesa. L’evento inizia alle ore 20:30 ed ha un costo di € 130 a persona. Per bambini tra i 4 e gli 8 anni € 65. Bevande escluse.