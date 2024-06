Grand Opening Pini dal 28 al 30 giugno

Segnate l'appuntamento ai Pini con Good Morning dal 28 al 30 giugno.

28 Giugno ore 22: grande live con Lello Analfino, cantante e compositore siciliano. Talentuoso cantante e compositore, conosciuto per la sua voce unica e il suo stile inconfondibile, Lello ha conquistato il pubblico con la sua energia contagiosa e le sue canzoni che mescolano tradizione e modernità.

Flea Market by Pop Up Market Sicily: per tutti e 3 i giorni, dalle 17:00 all'1:00 di notte, ospiteremo il market dedicato al vintage e al second hand. Troverai tesori unici e tante sorprese.

Collettivo Onda: un contenitore di musica e arte, un caleidoscopio di suoni e visioni. Musica live, dj set e performance artistiche in una danza travolgente. Aspettatevi suoni tribali e groove solari mischiati a pitture vive e performance vibranti.