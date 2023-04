Catania in meno di un secolo si è messa alle spalle il passato, il medioevo e la devastazione del terremoto, ed è diventata una città moderna e sfarzosa. Viaggiatori da tutta Europa giungono attirati dai miti che questo territorio racconta tra l'Etna, Mongibello o "monte dei monti" che dir si voglia, con i suoi spaventosi Ciclopi e la costa popolata da Ninfe e pastori con le loro metamorfosi in corsi d'acqua e specie arboree.

Un giovane scrittore tedesco sbarca qui, in Sicilia, come tanti altri che l’avevano preceduto e tanti che lo seguiranno, lasciandoci descrizioni e racconti che diventeranno pagine immortali in tutto il mondo.

Una passeggiata con gli occhi di Johann Wolfgang von Goethe, attraverso quelle immagini e i suoi diari, per aprire in esclusiva le porte di una delle più misteriose chiese catanesi e ritrovarci fra le fauci del Leon d'Oro.

I MISTERI DEL LEON D'ORO – Il Grand Tour di Goethe a Catania. VENERDI 21 APRILE. Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.30. DURATA 2 ore e mezza circa. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti. Con la partecipazione dell'attore Francesco Bernava.

