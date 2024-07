'Grappoli 2024' al Parco Urbano di Belpasso

Indirizzo non disponibile

Al via la terza edizione di “Grappoli”, il wine festival etneo che quest’anno celebra i vulcani del Mediterraneo e la loro inimitabile influenza su vini, paesaggi e culture locali.

Il 6 luglio 2024, a partire dalle ore 18:00, presso il Parco Urbano di Belpasso. Sarà un’occasione preziosa per immergersi in un’esperienza che coniuga i sapori unici dei vini, i panorami mozzafiato dei vulcani e le storie affascinanti di coloro che operano in queste terre straordinarie.

Per la sua edizione 2024, Grappoli ha scelto di esplorare e raccontare i vulcani del Mediterraneo attraverso una serie di eventi e attività che offrono un’immersione totale nella bellezza e nella complessità di questi territori unici. Circa 70 aziende vinicole e olivicole parteciperanno con i loro prodotti, offrendo al pubblico una selezione di vini e oli straordinari da degustare.

Ma non è tutto: il festival presenterà una rotazione di talk con esperti del settore che approfondiranno le peculiarità della viticoltura e delle produzioni eroiche provenienti da paesaggi vulcanici straordinari.

La serata sarà accompagnata da musica jazz dal vivo, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per tutti i partecipanti. Inoltre, grazie alla partnership con il ristorante Mien di Nicolosi, potrete gustare prelibatezze culinarie che celebrano i sapori dell’Etna, arricchendo ulteriormente la vostra esperienza sensoriale.