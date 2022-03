'Grease' alla Sala De Curtis

Se dici #grease c'è poco da aggiungere. Il musical più amato, più ballato, più celebrato al mondo. Grease ritorna alla Sala de Curtis in una rinnovata versione teatrale. Sandy, Danny, le Pink lady, i T-Birds e tutti gli altri esuberanti protagonisti di #grease ti aspettano dal 19 Marzo al 3 Aprile per cantare dal vivo e ballare insieme. Con Alessia Grancagnolo Mirko Di Stefano Lara Maria Russo Chris Benfatto Ambra Ferrara Andrea Grasso Giovanni Grancagnolo Martina Laudani Carmelo Incardona Francesca Russo. Coreografie Francesca Russo. Costumi Casta Diva. Luci e video Alessandro Musumeci. Direttore di scena Andrea Schillirò. Grease è una produzione Sala de Curtis autorizzata da Theatrical Rights Worldwide Londra. Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6 Catania. Biglietteria Lun/Sab ore 16-20, 095-2163275 o 3927987593.