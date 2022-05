Grotta Petralia: sotterranei lavici urbani

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad un percorso inedito che ci farà scoprire una delle più belle grotte di scorrimento lavico dell’Etna, situata però in città ed accessibile esclusivamente da un'abitazione privata. La grotta Petralia: si sviluppa in colate preistoriche (4.000 –5.000 a.c.). Accompagnati dal Geologo e Guida Naturalistica Rosario Calcagno, esploreremo una zona continuamente minacciata dall’espansione urbana spesso incontrollata e priva di memoria, in cui ritroveremo le tracce della storia millenaria della nostra terra, ripercorreremo una percorso intrecciato dalla presenza di acqua, lava e roccia vulcanica.

La visita è rivolta a 2 gruppi di n. max 15 partecipanti ciascun turno verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti per fascia oraria. Meeting point Via Filippo Liardo n. 17 Catania. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/335953745697. Info: whatsapp 3928079089. Quota di partecipazione p.p. € 8.00. Riduzione bambini fino a 10 anni € 5,00 (include ingresso, visita guidata, assicurazione, caschetto). Difficoltà: facile. Durata: 30 minuti. Abbigliamento e info utili: sportivo, scarpe da trekking o da running una torcia, una bottiglietta d’acqua, mascherina.