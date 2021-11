Dimore - Guido Celli Performance per voce sola

Guido Celli a Dimore - Performance per voce sola. "Sono un poeta di poemi e quello che vado a costruire sono cattedrali di ossessioni, sonore e spesso reiterate, come ragnatele di un mantra o meglio come un rito deposto in omaggio ai piedi dell’umano. Questo mio fuoco emergenziale lo sfogo in tre macroforme (o madriforme): la Performance per voce sola, dove il suono della parola resta l’ombelico di tutto; la messinscena poetica, dove la parola incontra lo spazio traducendosi in movimento e scena; la musica".

Sabato 6 Novemvre ore 21 LA FOCE VERSO L'INGUINE DEL MONDO. La Pietra come origine del Mondo, il Cielo come gnosi. · Atto I Pietra Madre · Sulla pietra come origine del discorso vivente. Murgia come fotografia del Mondo quando era bambino. · Atto II C'è un cielo che vola in cielo, Celeste · Amore e cielo. Cielo come paradigma, come gnosi dell'altro e del se?. Amore in quanto invocazione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...