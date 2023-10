Prezzo non disponibile

Martedì 31 ottobre a partire dalle ore 20.00 appuntamento all'Urban Cafè di Via Orto dei Limoni 24 a Catania per la serata dal titolo 'Halloween Party'. Serata a base di cocktail, live dj set e gadget. E' gradita la maschera. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.