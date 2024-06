Happy Hour: Temporary Shop

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/06/2024 al 08/06/2024 Orario non disponibile

Siamo entusiasti di annunciare il ritorno degli speciali aperitivi in compagnia dei local maker da Artemisia.

Unisciti a noi sabato 8 giugno, dalle 18 a mezzanotte, per una serata indimenticabile di creatività, musica e deliziosi aperitivi.

Cosa ti aspetta: Aperitivo con consumazione inclusa a 10€: gusta un fantastico aperitivo e approfitta delle nostre offerte speciali. Incontro con i local maker: scopri le creazioni uniche di @coollalla, @mondofluttuante, @lovemacollection, @ibridishop e @lhumadehand. Musica con il DJ Samuele Cannella: rilassati e divertiti con le selezioni musicali del nostro talentuoso DJ. Orario: Dalle 18:00 a mezzanotte.

Via Umberto I, 47, Catania. Non perdere questa occasione unica per trascorrere una serata all'insegna della creatività, del buon cibo e della musica! Ci saranno anche tante promozioni esclusive di Artemisia e dei brand che parteciperanno.