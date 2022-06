Harry Potter Night

Harry Potter nigt al LUDUM. Arriva il nostro maxi evento a tema Harry Potter sviluppato nei nostri laboratori. Il cappello parlante selezionerà le casate. La novità della camera dei “SEGRETI NECESSARI”, con gli scacchi magici, diorama, sfere e specchi misteriosi e altro ancora. Preparerete vere pozioni dagli effetti devastanti con il terribile Pazzus dei Serpe Verde. Imparerete i trucchi della magia distrattiva con il mistico mago Dimis dei Grifon D'Oro.

Conoscerete gli animali fantastici del LUDUM con il mago Scordatus che non ricorda neanche da quale casa magica proviene, la lunghissima serpe Ludumina dal fascino "stritolante", i grilli salterini, le orribili blatte soffianti, i mimetici insetti stecco e e altri fantastici animali. Il test multimediale della scuola di magia altre sorprese. A chiudere gli effetti speciali pirotecnici per lo scontro epico e spettacolare tra maghi. Un programma degno di essere ricordato per secoli.