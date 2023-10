Hiromi LIVE al Teatro Metropolitan

È appena uscito Sonicwonderland in tutto il mondo e l’impareggiabile artista jazz porta live il suo ultimo capolavoro.

Con quella virtuosistica capacità di intrecciare melodie intricate fondendo i generi in un abbagliante stile personale, Hiromi sbarca in Italia con un tour che si preannuncia straordinario. Il rivoluzionario talento della pianista giapponese sarà di scena per l’unica tappa siciliana al teatro Metropolitan di Catania.

L’appuntamento con Hiromi’s Sonicwonder è lunedì 6 novembre alle ore 21.30. Uno spettacolo organizzato e promosso da Eventi Olimpo.

Il New York Times definisce “il suo modo di suonare atletico, in senso olimpico: brutalmente efficiente, singolarmente concentrato, imperioso nella sua fisicità”. Le influenze dello swing, del groove e del ragtime sono contagiose nelle performance di Hiromi, mentre balla tra le linee del pop-jazz e del blues.

Le tradizioni musicali le servono come punto di partenza per “attraversare la stratosfera” raggiungendo vette inimmaginabili a bordo del suo pianoforte.

"Non voglio dare un nome alla mia musica. Altre persone possono dare un nome a quello che faccio.» spiega l’artista «È solo l’unione di ciò che ho ascoltato e di ciò che ho imparato. Ha alcuni elementi di classica, ha un po’ di rock, ha un po’ di jazz, ma non ho bisogno di darle un nome. Per me ci sono due generi: quello che muove il mio cuore e quello che non lo fa. Io suono solo la musica che muove il mio cuore".

Dal debutto nel 2003 Hiromi Uehara (conosciuta sul palco semplicemente come Hiromi) ha elettrizzato il pubblico e la critica a est e a ovest. Un’energia creativa che porta l’improvvisazione e la composizione a nuovi livelli di complessità e raffinatezza.

A vent’anni di distanza da quell’esordio discografico, il 6 ottobre 2023 pubblica Sonicwonderland (link al video e al trailer ufficiali dell’album) proponendo l’ascolto dei nuovi brani nella tournée Hiromi’s Sonicwonder.

Durante le esibizioni dal vivo la musicista originaria di Hamamatsu sarà accompagnata da una band elettrizzata di quattro elementi. Un groove spiazzante che vede Adam O’Farrill alla tromba, Hadrien Feraud al basso e Gene Coye alla batteria. I tre sostengono magnificamente e supportano le ingegnose e appassionate improvvisazioni di Hiromi al pianoforte e alle tastiere.

L’unica data siciliana di Hiromi’s Sonicwonder è organizzata e promossa da Eventi Olimpo. L’appuntamento è lunedì 6 novembre al teatro Metropolitan di Catania. Inizio spettacolo ore 21.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it.

Biglietti disponibili anche sui circuiti online TicketOne e BoxOffice Sicilia e presso i punti vendita ad essi collegati.