'Home Pride Home' - Ikea Catania

IKEA Italia, nel corso del mese del Pride, organizza per sabato 25 giugno alle ore 17:30, presso lo store IKEA Catania, un incontro che vedrà come protagonisti content creator e imprenditore digitale Guglielmo Scilla e AGEDO, l’associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, + che da quasi 30 anni affianca i genitori nel percorso di coming out dei figli e delle figlie.

Un momento di confronto per raccontare, partendo da un’esperienza di vita vissuta, quanto sia importante il supporto del contesto familiare e sociale e come questo possa esprimersi concretamente ogni giorno.

Questo è il secondo di tre incontri – il primo avvenuto all’IKEA di Roma e il prossimo all’IKEA di Milano - che fanno parte della più ampia iniziativa “Home Pride Home”, lanciata da IKEA Italia il 17 maggio in occasione di IDAHOTB 2022, con l’obiettivo di invitare la maggior parte delle persone a mostrare il proprio supporto alla comunità LGBTQ+, a partire dall’ambiente di casa. La valorizzazione della diversità e l’impegno alla creazione di una cultura più inclusiva sono da sempre alla base delle azioni di IKEA e ne guidano la visione strategica per contribuire a creare un cambiamento positivo nelle società in cui siamo presenti, con l’obiettivo di offrire un futuro più equo e inclusivo a tutti.

Per IKEA, ogni persona ha il diritto di essere se stessa a casa, sul posto di lavoro, nella quotidianità, ovunque e indipendentemente da provenienza, età, condizione sociale, orientamento sessuale o identità di genere. “Come IKEA crediamo che per ottenere un vero cambiamento sociale sia necessaria la partecipazione e l’impegno di tutti” dichiara Francesca Sammatrice, People&Culture Manager di IKEA Catania.

“Siamo consapevoli che per contribuire a diffondere una cultura realmente inclusiva, che offra sostegno a chi rischia di essere messo ai margini della società, come ancora oggi accade ai membri della comunità LGBT+, è importante partire proprio dalla casa, il luogo in cui ciascuno di noi dovrebbe sentirsi sempre accolto e a proprio agio”.

La collaborazione tra IKEA e AGEDO, nata diversi anni fa e che costituisce un ulteriore tassello di questo impegno, lavora sulla prevenzione e sensibilizzazione, contribuendo a diffondere consapevolezza sul ruolo che tutti gli “alleati” possono avere nel percorso di coming out di un figlio, di un amico o di un parente.