Hoppy Easter - La Pasquetta luppolata

HOPPYEASTER2022 la Pasquetta è un giorno di festa da passare con gli amici nella massima spensieratezza e immersi nella natura; eccovi serviti: birra, musica, diverimento, attività per i più piccoli, bbq e street food.Dove? In una nuova location: la bellissima Villa di Bella con i suoi spazi verdi e ricchi di fascino (via Garibaldi 298 Viagrande). Ingresso 10 euro con 5 crediti (sfruttabili per acquistare tutto quello che vuoi). Stand BBQ, Stand Fritti, Stand dolci, American Bar. Birre artigianali con @lacompagnia del fermento e @glamour hoppe. Musica live con @Melotones e DjSet tutto il giorno. Teatro di strada e giocoleria con la compagnia @Circo Ramingo. Per i più piccoli attività ludiche e laboratori insieme a @terra di Bò. Infoline 3453453516. Biglietti online: https://shop.meccanismi.cloud/hoppyeaster22/.