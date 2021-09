I borghi marinari di Aci: Capo Mulini

Acireale ha il privilegio di avere alcuni tra i borghi marinari più suggestivi della Sicilia: Santa Maria la Scala, Pozzillo, Santa Tecla... Molti di noi li conoscono per i rigeneranti e freschi bagni estivi o come luoghi dove assaporare alcune pietanze tipiche a base di pesce fresco. In pochi sanno, invece, che proprio le frazioni a mare di Acireale posseggono i beni architettonici più antichi e storici di quest'angolo del territorio etneo: torri di avvistamento di epoca spagnola, piccoli templi di età romana ed altre meraviglie, spesso sconosciute agli stessi acesi. Taranterra ama il proprio territorio e la Riserva naturale della Timpa di Aci in cui ricadono molti tra questi tesori, ed allora.... andiamo a conoscerli insieme! La prima tappa sarà Capo Mulini.

