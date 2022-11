Spettacolo 'I capricci di Babbo Natale'

Debutta al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, sabato 3 dicembre alle ore 18.00 “I Capricci di Babbo Natale” un divertente spettacolo con Letizia Catarraso ed i suoi burattini, che sarà replicato solo per due fine settimana, fino all’11 dicembre, sempre il sabato alle 18.00 e la domenica con doppio spettacolo alle ore 11.00 e alle ore 18.00. Babbo Natale quest’anno fa i capricci vorrebbe riposarsi, magari in una calda isola tropicale, tutto pur di non dover affrontare la pasticciona, terribile ma simpatica famiglia Mastronardi.

Menomale che alla fine l’elfo Parolino riesce a convincerlo, altrimenti i bambini di tutto il mondo potrebbero rimanere senza regali. Tante risate e divertimento invece con i burattini del Teatro Zig Zag! Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro. Durata un’ora circa.