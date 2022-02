Spettacolo 'I civitoti in pretura'

I CIVITOTI IN PRETURA - SABATO 12 - DOMENICA 13 FEBBRAIO. Uno spettacolo che non ha bisogno di presentazioni. La prima commedia di un autore che appena ventenne ideò questo piccolo gioiello tutto siciliano. Una farsa esilarante che ruota intorno a Cicca Stonchiti, la primogenita delle creature di Martoglio, colei che egli stesso si divertì ad interpretare. Cicca, Messer Rapa, Messer Rana, Violante Sparapaulo, Giuseppa Caillazza... un coro di personaggi ispirati all'umanità dei cortili popolari, a quella "civitate" tanto cara a Nino Martoglio. Partecipa anche tu alla causa Masillara- Fraschinella, un udienza che coinvolgerà tutti, dal Pretore fino al pubblico. Teatro Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6a Catania. Info: 0952163275 o 3927987593. Biglietteria Lun/Sab ore 16:00/20:00.