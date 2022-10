I colori dell'Etna - Serra buffa e il rifugio di Monte Crisimo

Sharing Sicily propone un trekking nel cuore dell'Etna, partendo dalla cerrita di serra Buffa, attraverseremo un antico bosco, a quota 1360 m slm,per apprezzarne i profumi e i caldi colori autunnali. Imboccato il sentiero, in parte in discesa e in parte in salita, raggiungeremo il rifugio della forestale (aperto) di monte Crisimo, molto ben tenuto. Lungo il sentiero, incantevoli panorami si apriranno sulla baia di Taormina sulla costa ionica. Al rifugio relax con pranzo a sacco.

Per l'occasione si accenderà il fuoco e si arrostierà qualche marshmellow insieme ad un buon vino locale. Infine si riprenderà il sentiero in discesa che condurrà al punto di partenza. Media difficoltà (per ragazzi e adulti abituati a camminare). Lunghezza percorso 9 km totali (a/r). Dislivello max 250 m. ( la prima parte dell'escursione è in salita).

Condurrà Salvatore Ronsisvalle. Meeting point ore 10:00 a Fornazzo, Chiesa Sacro Cuore di Gesu' (Milo). Posizione google maps: https://goo.gl/maps/e44jJQZYSSGXVLvH7. Quota di partecipazione euro 15 adulti, euro 5 sotto 12 anni (pagamento in loco). Max 35 partecipanti per questa esursione. Numero minimo 10 partecipanti. Prenotazioni messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Monte Crisimo 1 novembre" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito.