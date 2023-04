Presentazione del libro 'I giochi di Maya'

Arrivata finalmente l’edizione italiana del libro “I giochi di Maya” di Delia Steinberg Guzmán, presidente onorario di Nuova Acropoli, filosofa, scrittrice e pianista contemporanea.

A Catania verrà presentato da Nuova Acropoli giovedì 6 aprile alla Libreria Feltrinelli (Via Etnea, 283) e sabato 8 Aprile alla Libreria Mondadori (Via Gabriele D'Annunzio, 115), alle ore 18:00. Durante gli incontri verranno letti degli estratti per meglio ispirarsi al contenuto e al messaggio che l’autrice vuole trasmettere.

Il libro è rivolto a chi sente la necessità di indagare, di andare oltre, di rompere gli schemi; a chi si pone domande e ricerca le risposte non accontentandosi mai, ma provando sempre a raggiungere il cuore delle cose. La proposta che l’autrice ci offre è filosofica, in quanto la Filosofia - intesa come amore per la saggezza - propone gli strumenti adeguati per fare questo e poter iniziare a squarciare i veli dell’illusione.

L’uomo sente la necessità di avere certezze ma qual è il prezzo da pagare? Ci accontentiamo di ciò che appare e troviamo lì la stabilità che ci serve, anche se destinata a vacillare o crollare quando le cose mutano? Oppure, come i filosofi, preferiamo faticare un po’ per raggiungere la natura delle cose, cercare significati ed imparare davvero ad essere co-autori del gioco stesso?

Appuntamento giorno 6 o 8 aprile per scoprire di più. Per info: https://www.nuovaacropoli.it/. Cellulare: 380 3305167. E-mail: catania@nuovaacropoli.it.