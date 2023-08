I Lacuna Coil venerdì 4 agosto alla Villa Bellini

I Lacuna Coil, il gruppo alternative metal italiano più famoso oltreoceano, scelgono Catania come unica data del Sud Italia del loro nuovo tour. I protagonisti di un vero e proprio miracolo musicale italiano, saranno a Villa Bellini il 4 agosto al Wave Summer Music, il Festival musicale organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. La data è inserita nella programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania.

I biglietti sono ancora disponibili online su Ticketone e Ticketsms, nei punti vendita Sicilia Ticket e, il pomeriggio del concerto, al botteghino di Villa Bellini. Sono previsti sconti e agevolazioni per gli studenti dell’Università di Catania grazie all’iniziativa “Porte aperte Unict”. L’ultima fatica discografica dei Lacuna Coil si chiama "Comalies XX”. Non si tratta esclusivamente di una ri-registrazione ma un'intera nuova versione decostruita e rifatta da zero del terzo album "Comalies", originariamente pubblicato nel 2002. Ora, più di 20 anni dopo, questo classico ha preso nuovamente vita, in una nuova veste.

Prodotto dal bassista Marco Coti Zelati e mixato da Marco Barusso "Comalies XX" è uscito nell’ottobre 2022.??Come primo assaggio di "Comaliex XX" la band meneghina ha presentato il primo singolo con il video di "Tight Rope XX”: "benvenuti a 'Comalies XX', il nostro nuovo disco. Per celebrare il ventesimo anniversario di 'Comalies' abbiamo ritenuto che questo album speciale meritasse qualcosa di più di una semplice rimasterizzazione.

Non gli abbiamo solo dato un nuovo vestito, abbiamo costruito un nuovo scheletro e gli abbiamo dato una nuova pelle e nuova vita. 'Comalies XX' è vivo e cammina da solo, questo non è un remake o un reboot, è 'Comalies' sotto steroidi! 'Tight Rope XX' e il suo video sono solo un assaggio di ciò che sta per arrivare, non potremmo essere più orgogliosi!”.??