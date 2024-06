I Pokemon al Ludum

€ 12 (6€ per i possessori di LUDUM Card)

Pokemon al LUDUM. Sabato 15 Giugno 2024 – Torna il grande evento Pokemon di LUDUM. Un nuovo magnifico evento di LUDUM interamente realizzato e ideato nei nostri laboratori, ore di divertimento intelligente con i simpatici Pokemon, un'infinità di attività tutte divertenti e stimolanti per grandi e bambini.

Imparerete a fare schiudere le uova di Pokemon, realizzerete origami e altro a tema Pokemon. Ancora l'esilarante Pokèbingo dove metterete alla prova la vostra l'abilità nel riconoscimento dei Pokemon e dove con un pizzico di fortuna potreste anche vincere simpatici premi.

Se non bastasse il nostro scienziato Pazzus in uno spettacolo tutto nuovo, spiegherà “Le mosse dei Pokemon” imitando i poteri dei simpatici animaletti con strumenti scientifici. Scenografia dedicata ai bellissimi cartoni nipponici, quiz e altre sorprese. Per finire un vero combattimento tra Pokemon giganti con effetti pirotecnici e trovate sorprendenti.

Prenotazione OBBLIGATORIA. La biglietteria apre alle 18:00 e le attività iniziano alle 18:30.