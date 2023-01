Spettacolo 'I Ridarelli'

Il Teatro Zig Zag presenta dal 14 al 29 gennaio, i sabato alle ore 18.00, e le domeniche con doppia replica alle ore 11.00 e alle ore 18.00, il divertentissimo spettacolo di prosa e burattini, adatto per tutte le età, “I Ridarelli”. Filippo Aricò prende spunto da un divertente racconto per ragazzi scritto dal famoso autore irlandese Roddy Doyle, per interpretare con la complicità dei burattini creati da Letizia Catarraso e del cane Napoleone, una pièce che coinvolge in molte azioni sceniche anche i piccoli spettatori.

I Ridarelli, due buffi omini extraterrestri decidono di proteggere i bambini del nostro pianeta dalle cattiverie degli adulti, ma si troveranno nei guai! Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Durata un’ora circa.