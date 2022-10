Spettacolo 'Idontwannaforget' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Dal 27 al 30 ottobre all'interno del cartellone del festival del teatro off e delle arti performative, il fortunato spettacolo dedicato e ispirato alla fotografa statunitense Nan Goldin approda in Sicilia. Nicolò Sordo e Marina Romondia in un racconto intimo e intenso, come l'anno appena scorso: riconoscimenti, progetti, nuovi appuntamenti. Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre 2022. Nicolò Sordo e Marina Romondia al Catania Fringe Festival Catania Off presso: ZO Centro Culture Contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6.

Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre 2022 I D O N T W A N N A F O R G E T in scena al CataniaOFF. “Sono felice di tornare a Zo Centro Culture Contemporanee dove ero già stato con il mio testo Camminatori della patente ubriaca. Catania è una città fantastica. Non vediamo l'ora di arrivare con il nostro IDWF!”. Così saluta la prossima tappa Nicolò Sordo che con Marina Romondia stanno riportando in scena un cammino che, grazie all'opera di Nan Goldin, vuole attraversare il senso del ricordare, il tentativo di raccontare una storia, la sua, e di attraversare la storia tutti. Nel non voler dimenticare nulla.

Di fare i conti coi propri ricordi, con quello che non c'è più e quello che non ci lascia stare. Un tentativo di creare una cupola dove pubblico e attori possano sentirsi una cosa sola, in uno scambio reale. Dopo Pisa, Prishtina, Prato, Milano e ora Catania “Io e Marina siamo insieme, uniti in questa epopea della fragilità". Nicolò Sordo e I D O N T W A N N A F O R G E T non si fermano, conquistano spazi e attenzione.