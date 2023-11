Spettacolo 'Il bambino perfetto'

“Il bambino perfetto” è il divertentissimo spettacolo per bambini e ragazzi di tutte le età che sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania dal 11 al 26 novembre, i sabato alle ore 18 e le domeniche alle 11 e alle 18.

Cosa succede se una single scombinata riceve per posta un bambino in uno scatolo? I due impareranno a volersi bene oppure scapperanno a gambe levate? In più c’è di mezzo un corteggiatore che vuole a tutti costi fare il papà! Con Letizia Catarraso, Filippo Aricò e il piccolo Italo Napoli. Ingresso unico 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 339843843.