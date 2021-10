Spettacolo 'Il barone di Munchhausen

Sabato 16 e 23 ottobre alle ore 18.00 e Domenica 17 e 24 ottobre alle ore 11.00, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, “Il Barone di Munchhausen” nell’adattamento che Letizia Catarraso ha tratto dall’omonima opera del Bibliotecario Tedesco Rudolph Raspe. Le mirabolanti avventure del simpatico personaggio saranno interpretate in scena da Amedeo Amoroso e Filippo Aricò con l’aiuto di oggetti e burattini e l’interazione del pubblico dei piccoli spettatori. Una divertente prova attoriale che nelle settimane successive ad Halloween sarà replicato a cura di altri due giovani attori della compagnia “Percorsi Divertenti”, Alessandro Aricò e Emanuele Ravidà. Ingresso 5 euro con prenotazione al 330843843. Regole AntiCovid e sanificazione.

